ATV yayın akışı? 12 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV izleyicileri, gün boyu ekranlarda yer alacak programları öğrenmek için araştırma yapıyor. Popüler diziler, güncel haberler, eğlenceli yarışmalar ve özel hafta sonu içerikleri, televizyon keyfini kaçırmak istemeyenlerin ilgisini çekiyor. "Bugün ATV'de hangi yapımlar yayınlanacak?" sorusu, favori programlarını kaçırmak istemeyenler tarafından sıkça soruluyor. ATV'nin güncel yayın akışıyla ilgili tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

12 EYLÜL 2025 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

ATV, gündüz kuşağında sevilen uzun soluklu programlarıyla geniş kitlelere ulaşırken, akşamları ise sürükleyici ve duygusal dizilerle izleyicilerin beğenisini topluyor. Kanal, gün boyunca çeşitli içerik seçenekleri sunarak farklı zevklere hitap ediyor ve sadık bir izleyici kitlesi oluşturuyor.

07:00 — Kahvaltı Haberleri

08:30 — Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 — Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 — ATV Gün Ortası

14:00 — Can Borcu (23. Bölüm)

16:00 — Esra Erol'da

19:00 — ATV Ana Haber

20:00 — Gözleri Karadeniz (2. Bölüm)

22:50 — Karanlık Sular / Yabancı Sinema

00:40 — Bizim Hikaye / Yerli Sinema

03:00 — Kardeşlerim

05:30 — Ateş Kuşları

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin güçlü Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının beklenmedik ölümüyle hayatında büyük bir değişim yaşar. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık ve tehlikeli sokaklarında yol alan Azil, hem kan bağı taşıdığı kardeşiyle sert bir yüzleşmeye girer hem de kalbini derinden etkileyen, ulaşılması güç bir aşka yelken açar. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle dolu bu dünyada Azil'in mücadelesi sadece güç kazanmakla kalmaz, vicdanıyla da hesaplaştığı zorlu bir sınava dönüşür. Dizinin senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş üstlenirken, senaryo Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alındı.