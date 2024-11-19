ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 19 Kasım Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Esma Karaca'nın eşini kandıran sevgili için yolun sonu cezaevi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yayını ihbar kabul etmiş, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Karaca çiftinin mağduriyeti ile ilgili çalışma başlatmıştı. Selma, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak İzmir Kadın Kapalı İnfaz Ceza kurumuna gönderildi.

16 yıldır akıbeti belirsiz olan 9 yaşındaki çocuğun annesi konuştu. 'Kızımın parktan kaçırıldığı söylendi'

Hatice Kayıkçı, siyah bir araçla parktan kaçırıldığı söylenen çocuğu dere kenarında aradıklarını anlattı. Hatice Kayıkçı kızının parktan kaçırıldığını komşunun kızından duyduğunu söyledi.

Kayıp çocuğun ağabeyinin arkadaşı olan tanık konuştu. 'Köyde şüphe okları babasına yönelmişti'

Dilek Hanım okuldan bir arkadaşının "vişne çürüğü bir arabayla kaçırıldı" dediğini, çocuk aklıyla arkadaşının tesirinde kaldığını ve Tutku Dilara'nın kaçırıldığını söylediğini ifade etti. Dilek Hanım, "Tutku Dilara'nın kaçırıldığını görmedim. Çocuk aklımla verdiğim ifadeden dolayı bu olayın çocuk kaçırıldıya dönmesini istemem. Köylü yıllarca babasının Tutku'yu evlatlık verdiğini konuştu" dedi.

Fatma anne yeni yuvasına kavuştu

Ayşenur'un 30 yıldır aradığı annesini Müge Anlı yarım saatte buldu. Anne kız yıllar sonra Müge Anlı'da kavuştu. Fatma Hanım'ın oğlundan şiddet gördüğü ortaya çıktı. Yayınımızı ihbar kabul eden Aile Bakanlığı'ndan Fatma Teyze'ye destek geldi. Isparta Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Fatma Sarı'yı yeni yuvasına kavuşturdular.

ATV CANLI İZLE