ATV Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 13 Nisan Çarşamba 2022

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle linki araştırılıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yer alan ve milyonların takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın izle! vatandaşlarımız tarafından araştırılmakta. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği reyting rekortmeni televizyon programı Türkiye'nin gündemini belirlemeye devam etmekte. Programda bir çok olayı çözen Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Programın sıkı takipçileri Müge Anlı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. ATV ile Müge Anlı Tatlı Sert 13 Nisan 2022 Çarşamba son bölüm canlı izle! Müge Anlı canlı izle! ATV Müge Anlı yeni bölüm canlı yayın izle 13 Nisan Çarşamba 2022 İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI CANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her sabah saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerim Bekar'dan para alan taksi şoförü konuştu. Çıkarılan usulsüz kredi ile ilgili ne dedi? Son telefon sinyali neden Ankara'dan alındı? Torunu neden Ankara'daki arkadaşını gizledi? Dursun Zehir'in kaybında cinayet şüphesi... Şüpheli para trafiği ile kayıp arasında bağlantı var mı? Kredi çektiği taksi şoförü ile karşı karşıya... Kavga ettiği mahalle sakinleri şikayet etti. Emniyet ekipleri Fatma Bekar için stüdyoda... Fatma Bekar için gözetim kararı.

ATV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem