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ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | 21 Kasım Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | 21 Kasım Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 21 Kasım ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 21 Kasım Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Hiç tanımadığı annesi Hatice Küç'ü arıyor...

Burcu, 10 Ekim 2006 tarihinde hastanede dünyaya geldiğini, annesi Hatice Künç'ün o dönem 20 yaşında olduğunu, doğumdan sonra şu an kendisini büyüten ailesi olan Pakize Saygılı ve Hatice Saygılı çiftine evlatlık verdiğini, anlattı.

24 yaşındaki Havva Tekten aranıyor...

24 yaşındaki Havva Tekten, 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul Sultangazi'deki Esentepe Mahallesindeki evinden kayboldu. Havva Tekten'in yakın zamanda boşandığı, 2 yaşındaki çocuğunun velayetini eski kocasının aldığı, psikolojisinin pek iyi olmadığı konuşuldu.

En son 15 yaşındayken gördüğü kızını bulmak istiyor. 3 haftadır kayıp olan Kübra Yeniay'ı 14 yıldır görmeyen anne...

29 Yaşındaki Kübra Yeniay, 3 hafta önce Ankara'dan kayboldu. Kızını 14 yıldır görmeyen anne Hacer Bilen, onu aramak için stüdyoya geldi. Hacer Bilen, en son 15 yaşındayken gördüğü kızını bulmak istiyor.

9 yaşındaki ablası ile ilgili aklında kalan son kare neydi?

Tutku Dilara'nın kaçırıldığı gün yanında olan erkek kardeşi Umut dün çok önemli bir gerçeği açıklayacağını söylemişti. Bugün ise Umut, o dönem beş yaşında olduğunu bu yüzden hiçbir şey hatırlamadığını ifade etti.

ATV CANLI İZLE

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