ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 2 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 2 Ekim Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

2 aylık bebeğinin annesini dolandırdığı iddiası... 'Çocuğumun doğduğunu bilmiyordum'

Banu Çelen'in nikahsız düğün yaptığı ve kendisini dolandırdığını söyleyen kişiydi Murat Gümüş, Banu ile sosyal medyadan tanıştığını, Banu'nun evli olduğunu bildiğini söyledi. Murat Bey "Banu ve çocuğum başımın tacıdır ama eşimden boşanmam söz konusu değil. Banu ve çocuğum evime gelebilir dedi.

Aradığı annesi Samsunlu adı Taliha, babasının ismi Mehmet, 2 erkek kardeşi var.

Sevtap Hanım yıllardır biyolojik annesini arıyordu. Müge Anlı yarım saatte buldu. Biyolojik anne Taliha canlı yayına bağlandı. Stüdyoda duygulu anlar yaşandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Taliha Hanım, " kızımı görmeye gittim ama babası ve babaannesi izin vermedi, yıllar sonra da onu bana karşı doldurmuşlardır diye gidemedim" dedi.

2 arkadaşının kaybı ile ilgili adı ön plandaydı. Kasten öldürme suçlaması ile tutuklandı.

İki arkadaşını kaybı ile ilgili adı ön planda olan Serkan Akyüz, Mutlu Öztürk'ü kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

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