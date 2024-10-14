ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 14 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 14 Ekim Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Seyfi Birbir, oğlu ile ilgili gerçekleri bir bir anlatacak mı?

İddiaların odağındaki baba Seyfi Birbir canlı yayına geldi. Seyfi Bey, çocuğu elinde poğaça ile İzmit Kocaeli fuarında terk ettiğini itiraf etti. Seyfi Bey'in neden çocuk esirgeme kurumu yerine fuar alanına bıraktığı tartışıldı.

Bırakıldığı söylenen çocuk ile ilgili 30 yıllık soru işareti. Yayın ihbar kabul edildi, JASAT ekipleri çalışma başlattı.

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