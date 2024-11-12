ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 12 KASIM | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 12 Kasım Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

22 milyon TL ile kaybolan döviz bürosu çalışanı yayının ardından annesine ulaştı.

22 milyon lirayı çalıp kayıplara karışan Ramazan Dülek, yayının ardından annesine ulaştı. Özlem Hanım oğlunun "ben iyiyim anne, beni merak etmenize gerek yok. Yurt dışındayım, Almanya'dayım" dediğini söyledi.

21 yaşındaki 2 çocuk annesi 500 bin TL ile ortadan kayboldu.

21 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Rabia Baykal, 500 bin lira değerindeki ziynet altınlarını yanına alarak 8 Kasım'da ortadan kayboldu. 55 ve 60 yaşlarındaki iki şahsın içinde olduğu arabaya bindiği görülen genç kadının kaçırıldığı düşünülüyor.

58 yaşındaki 3 çocuk annesinin kaybındaki şüpheler...

Hanım Kubaş'ın yanından şüpheli şekilde kaybolduğu oğlu Erkan Kubaş yayına bağlandı. Erkan Bey annesin evine geldiğini, tartıştıklarını, annesinin çantasını alıp evden çıkıp gittiğini anlattı. Ercan Bey annesinin o evden kaybolduğunu söyleyerek kardeşini suçladı.

58 yaşındaki Hanım Kubaş bulundu

58 yaşındaki Hanım Kubaş bulundu. Kocası ve oğlunun şiddetinden dolayı hayatından endişe eden kadının "beni öldürecekler" deyip devlete sığındığı ortaya çıktı.

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