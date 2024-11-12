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ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 12 KASIM | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 12 KASIM | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 12 Kasım ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 12 Kasım Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

22 milyon TL ile kaybolan döviz bürosu çalışanı yayının ardından annesine ulaştı.

22 milyon lirayı çalıp kayıplara karışan Ramazan Dülek, yayının ardından annesine ulaştı. Özlem Hanım oğlunun "ben iyiyim anne, beni merak etmenize gerek yok. Yurt dışındayım, Almanya'dayım" dediğini söyledi.

21 yaşındaki 2 çocuk annesi 500 bin TL ile ortadan kayboldu.

21 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Rabia Baykal, 500 bin lira değerindeki ziynet altınlarını yanına alarak 8 Kasım'da ortadan kayboldu. 55 ve 60 yaşlarındaki iki şahsın içinde olduğu arabaya bindiği görülen genç kadının kaçırıldığı düşünülüyor.

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 12 KASIM | Müge Anlı son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…

58 yaşındaki 3 çocuk annesinin kaybındaki şüpheler...

Hanım Kubaş'ın yanından şüpheli şekilde kaybolduğu oğlu Erkan Kubaş yayına bağlandı. Erkan Bey annesin evine geldiğini, tartıştıklarını, annesinin çantasını alıp evden çıkıp gittiğini anlattı. Ercan Bey annesinin o evden kaybolduğunu söyleyerek kardeşini suçladı.

58 yaşındaki Hanım Kubaş bulundu

58 yaşındaki Hanım Kubaş bulundu. Kocası ve oğlunun şiddetinden dolayı hayatından endişe eden kadının "beni öldürecekler" deyip devlete sığındığı ortaya çıktı.

ATV CANLI İZLE

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