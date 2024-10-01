ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 1 EKİM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Samet Şeker olayında son durum nedir?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 1 Ekim ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?
ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 1 Ekim Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?
İddiaların odağındaki isim canlı yayında... Nikahsız düğün yaptığı sevgilisinin iddialarına ne yanıt verecek?
Murat Gümüş, Banu ile ilişkisinden utanmadığını, onu tüm ailesiyle tanıştırdığını, parası olmadığı için düğün masraflarını kayınbabasının karşıladığını anlattı. Banu Hanım, evli olduğunu bilmediğini, boşandığını söylediğini iddia etti. Bu iddiaları yalanlayan Murat Bey ise "Tiktok'ta mesajlarımız var. Banu evli ve çocuklu olduğumu biliyordu" dedi.
Samet Şeker'in ölümündeki soru işaretleri... Aile, sevgilisinin ifadelerini şüpheli buluyor.
Muhabir Hüseyin Melisa ile konuştuklarını, Melisa'nın " aile beni suçluyor ama ben suçsuzum. Raporların çıkmasını bekliyorum. Eğer bu olay bir cinayetse ben de yayına katılıp gerçeklerin aydınlatılması için elimden geleni yaparım" dedi. Kübra Hanım, rahmetli kardeşinin sevgisi Melisa'nın açıklamalarını şüpheli bulduğunu söyledi.