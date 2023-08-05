ATV dizisinde beklenmedik son! Bir dizinin daha fişi çekildi! Apar topar final yapacak

Yaz döneminde ekranlara gelen ve reytinglerde umduğunu bulamayan diziler ekranlara bir bir veda ediyor. "Vermem Seni Ellere" dizisi için alınan final kararının ardından bir dizinin daha fişi çekildi. Reytinglerde umduğunu bulamayan "Üvey Anne" için final kararı alındı.

ONN Medya imzası taşıyan diziden sevenlerini üzecek haber geldi. Başrollerinde Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'nin yer aldığı sevilen dizi Üvey Anne final yapacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eşi vefat eden bir adamın hayatına giren kadınla yaşadığı sınavı anlatan Üvey Anne 8. bölümüyle ekranlara veda edecek. Daha önce "Vermem Seni Ellere" dizisi için de final kararı alınmıştı. Böylelikle ATV'de yazın yayına giren iki dizinin final yapacağı kesinleşti.

GERÇEK HİKAYEDEN ESİNLENMİŞTİ

Bir babanın çocuklarına olan bağlılığını anlattığı dizinin final bölümünde ne yaşanacağı merak edilmeye başlandı. Çekimleri Muğla'da yapılan dizi gerçek bir hikayeden uyarlanmıştı.

Senarist Yasemin Kırbaş, kendi tanıdığı bir ailenin hikayesini senaryo olarak hazırladığını belirtmişti. Kırban, "Benim yakından tanıdığım bir ailenin hikayesiydi aslında. Sıcacık bir ailenin başına gelenler ve bir kadının kendisini var etme mücadelesi." yorumunda bulunmuştu.

7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin finalden bir önceki bölümü olan 7. bölümünde, Faruk ve Serap'ın özel görüntülerinin yayınlanmasının şoku sürecek. Cem sevdiği kadının Faruk ile yakınlaştığını görünce derinden sarsılır.

Şirkette çıkan yangın nedeniyle Faruk'un hesaplaşması yarım kalsa da Cem bir yolunu bulup Serap ile hesaplaşacak.

Nisan ise babası Faruk'tan açıklama bekleyecek. Alacağı cevap ise genç kızın hiç hoşuna gitmeyecek.

Serap ortadan kaybolmaya çalışırken, onu bulmak ise Faruk'un en yakın dostu Kudret'e düşecek.