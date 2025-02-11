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ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 11 Şubat Salı ATV Müge Anlı canlı izleme linki!

ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 11 Şubat Salı ATV Müge Anlı canlı izleme linki!
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ATV'nin popüler programı Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar merak ediliyor. 11 Şubat Salı günü yayınlanan bölümün canlı izleme linki araştırılıyor. Programda ele alınan konular ve gelişmeler izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor.

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 11 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 11 Şubat Salı ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

6 Ekim 1993'te 2 yaşındayken Çeşme'ye bırakıldı, ailesini arıyor.

Çeşme'de bir esnaf tarafından bulunan Emre, çocuk esirgeme kurumundan evlatlık edindiğini söyledi. Onu büyüten ailesinin 2016'da gerçeği kendisine söylediğini, bu yolla ailesini aramak istediğini merak ettiğini anlattı.

Kayıp bir adam, yasak aşk iddası... 27 yaşındayken Adana Seyhan şehrinden şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı Mahir Ünlütaşkıran. Geri dönüşüm işiyle uğraşan adamın kaybolduğunda eşi de 8 aylık hamileydi. Halası peşine kimsenin düşmediğini yeğenini aramadıklarını anlattı. Yengesi, kardeşi ve eşinden şüphelenen hala canlı yayında yeğenini arıyor.

ATV CANLI YAYIN İZLE Müge Anlı son bölümde neler oldu? 11 Şubat Salı ATV Müge Anlı canlı izleme linki!

Şüphelerin odağındaki eş ve kardeş canlı yayına katıldı, iddiaları kabul etmedi. 17 sene neden eşini aramadığı sorulduğunda 'biz zaten anlaşmalı evlendik, severek evlenmedik' dedi. Şüphelenilen kardeş ise, 'bizim ilişkimiz ağabeyim kaybolduktan sonra başladı' dedi.

Kaybından 20 gün sonra gittiği araç bulundu. Caner Candan'dan 70 gündür haber yok. Mehmet Demir ise, 30 Ocak'ta kayboldu ve bir daha haber alınamadı.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800

FEC: 5/6

MÜGE ANLI CANLI İZLE

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