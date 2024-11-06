ATV CANLI YAYIN İZLE! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Kasım canlı yayın bilgileri...

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 6 Kasım Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Müge Anlı dokunuşuyla değişen hayatlar... 'Yeni bir Zeynep' sözü verdi, ameliyat oldu.

Müge Anlı dokunuşuyla Zeynep Kaya'nın hayatı değişti. Fazla kilolarından dolayı yürüyemeyen kadına psikolog ve diyetisyen desteğinden sonra cerrah desteği de geldi. Müge Anlı bugün Zeynep Kaya'nın Opr. Dr. Murat Kağan Bilge tarafından obezite ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Kendisini 6 aylıkken terk eden annesi Fatma Sarı'yı arıyor...

Ayşenur'un 31 Mayıs 1994 yılında İstanbul Ümraniye'de dünyaya geldiği, anne babasının ikinci evliliği olduğu, 6 aylıkken annesi Fatma'nın evi terk ettiği, yıllar sonra onu aramak için programa geldiği söyledi. Ayşenur'un 30 yıldır aradığı annesini Müge Anlı yarım saatte buldu. Fatma Sarı telefon bağlantısıyla yayına katıldı. Fatma Hanım oğluyla Isparta'da yaşadığını açıkladı.

Şeyma Karataş'ı bir milyon 800 bin TL'den eden aşk. 'Darbedildim, fotoğraflı şantaja maruz kaldım'

26 yaşındaki Şeyma Karataş, sosyal medyadan tanıştığı sevgilisine evlilik vaadiyle 1 milyon 800 bin TL kaptırdığı iddiasıyla başvurdu. Şeyma babası gerçekleri öğrenince dolandırıldığını anladığını, borcu geri isteyince sevgilisi tarafından darp edildiğini anlattı.

Ali Can Demirci'nin kaybında cinayet iddiası...'Hasan, Ali'ye 'ağabey gömdük değil mi?' dedi'

Şeyma Hanım, Hasan Hüseyin'in Ali Kemal'e "abi gömdük değil mi?" dediğini, Ali Kemal'in "su kaldırmazsa okeydir" dediğini, bunu oradaki herkesin duyduğunu anlattı. Bu olayın üzerinden bir buçuk ay geçtiğini, denize girdiklerinde insana ait kemikler gördüğünü, sahil güvenliğe cesedi söylediklerini, sahil güvenliğin "bu ceset değil, hayvan ait" dediğini anlattı.

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