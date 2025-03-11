1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi

Eurodan tarihi rekor
Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti

Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu

İşte Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı CANLI izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı CANLI izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve 11 Mart tarihli canlı yayın izleme linki merak ediliyor. ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Peki, son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 11 Mart 2025 tarihinde izleyicileriyle buluştu. Programın bu bölümünde ele alınan konular ve yaşanan gelişmeler merak ediliyor. ATV ekranlarında yayınlanan programı canlı izlemek ve son bölümde neler olduğunu öğrenmek isteyenler için detaylar aşağıda yer alıyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu? 11 Mart ATV Müge Anlı izleme linki!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde önemli gelişmeler yaşandı. Ece Gürel'in kaybı, programda ele alınan başlıca konulardan biriydi.

Kaybolduğu ormanda 5 gün sonra bulunan Ece Gürel, yaşam mücadelesini kaybetti. Belgrad Ormanı'nda gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan Gürel, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.

ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı CANLI izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?

MÜGE ANLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 11 Mart 2025 Salı günü saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan konular, izleyicilerin dikkatini çekti.

Müge Anlı ATV canlı izlemek için TIKLAYINIZ.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Genç kadını sokak ortasında döverek öldürdü
img

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu
img

Ehliyetlere el konulacak, araçlar da bağlanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti

Meclis kürsüsüne çıkan vekilden ülkeyi karıştıracak fuhuş iddiası
Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor

Trump'ın kripto para desteği Avrupa'yı endişelendiriyor
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız

PYD elebaşından tarihi anlaşmaya ilk yorum! Dikkat çeken Öcalan detayı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.