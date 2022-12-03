Birçok televizyon dizisinin yer aldığı ATV kanalını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV Canlı izle ve ATV Canlı izle Full HD aramasını yapmaktadır. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? ve daha birçok yapımla yayın yapmaktadır. ATV canlı yayın İZLE! ATV canlı İZLE! ATV canlı izleme linki! 3 Aralık Cumartesi Full HD ATV canlı yayın izleme linki!

ATV CANLI izle! Birçok dizi izleyicisi tarafından merak edilip araştırılıyor. Her gün farklı bir diziyi ekranlara getirmekte olan ATV kanalı, en çok merak edilen kanallar arasında yerini alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar ile insanların dikkatini çekmeyi başarmıştır. ATV Canlı izleme linkini sizler için haberimize ekledik. ATV canlı yayın İZLE! ATV canlı İZLE! ATV canlı izleme linki! 3 Aralık Cumartesi Full HD ATV canlı yayın izleme linki!

ATV CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

Haberimiz içerisinde yer alan Atv canlı yayın izleme linki ile birlikte "Atv canlı izle" aramasını gerçekleştiren kullanıcılar, Atv kanalını canlı olarak izleyebilirler.

3 ARALIK CUMARTESİ ATV CANLI YAYIN AKIŞI

00:20 Aldatmak

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Kardeşlerim

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

ATV CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları Atv canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE' ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.

ATV HD KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1405

Video PID : 1305

Kapsama Alanı : Doğu