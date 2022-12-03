ATV canlı yayın İZLE! ATV canlı İZLE! ATV canlı izleme linki! 3 Aralık Cumartesi Full HD ATV canlı yayın izleme linki!
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Birçok televizyon dizisinin yer aldığı ATV kanalını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV Canlı izle ve ATV Canlı izle Full HD aramasını yapmaktadır. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? ve daha birçok yapımla yayın yapmaktadır. ATV canlı yayın İZLE! ATV canlı İZLE! ATV canlı izleme linki! 3 Aralık Cumartesi Full HD ATV canlı yayın izleme linki!
ATV CANLI izle! Birçok dizi izleyicisi tarafından merak edilip araştırılıyor. Her gün farklı bir diziyi ekranlara getirmekte olan ATV kanalı, en çok merak edilen kanallar arasında yerini alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar ile insanların dikkatini çekmeyi başarmıştır. ATV Canlı izleme linkini sizler için haberimize ekledik. ATV canlı yayın İZLE! ATV canlı İZLE! ATV canlı izleme linki! 3 Aralık Cumartesi Full HD ATV canlı yayın izleme linki!
Haberimiz içerisinde yer alan Atv canlı yayın izleme linki ile birlikte "Atv canlı izle" aramasını gerçekleştiren kullanıcılar, Atv kanalını canlı olarak izleyebilirler.
00:20 Aldatmak
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:00 Kardeşlerim
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları Atv canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE' ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.
Kanal adı: ATV HD
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12053
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6
Audio PID : 1405
Video PID : 1305
Kapsama Alanı : Doğu