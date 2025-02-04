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ATV CANLI YAYIN İZLE | 4 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE | 4 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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ATV'nin popüler programı Esra Erol'da'nın 4 Şubat bölümü için canlı izleme linki yayınlandı. Esra Erol'un sunumuyla gerçekleşen programın son bölümünde yaşananlar merak konusu oldu.

Esra Erol'da canlı izleme linki, ATV'nin resmi yayın platformları üzerinden erişime açıldı. Hafta içi her gün saat 16:00'da başlayan program, kayıp vakalarından aile dramlarına kadar birçok konuyu ele alıyor. Peki, 4 Şubat 2025 Esra Erol canlı izle nasıl yapılır? İşte canlı yayın linki ve son bölümde yaşananlar…

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Programa Kırklareli'den katılan Zeynep Hanım biyolojik ailesine kavuşmak için Esra Erol'dan yardım istedi. 2 çocuk annesi olan Zeynep Hanım kendisinin neden bırakıldığını, kardeşleri olduğunu ve onları da bulmak istediğini söyledi.

ATV CANLI YAYIN İZLE | 4 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Programa İstanbul'dan katılan Burcu Hanım 4 aylık hamile olduğunu sevgilisi Mehmet tarafından terk edildiğini iddia ediyor. Ne bebeğimin babası ne de ailem beni kabul etmiyor gidecek yerim yok diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE | 4 ŞUBAT Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ESRA EROL CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

FEC: 5/6

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