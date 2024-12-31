Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu
Devrik lider Esad'ın sarayında tarihi an! Duygu seli yaşandı
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

ATV CANLI YAYIN İZLE || 31 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 31 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATV Esra Erol'da canlı izle! ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da'nın 31 Aralık canlı yayın izleme linki merak ediliyor. Esra Erol'da son bölümde yaşananlar ve canlı izleme linki haberimizde yer alıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İşte detaylar!

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 31 Aralık tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahin Bey eşi Tuğba Hanımı sosyal medyadan tanıştığı Cihat Demir tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Şahin Bey pazar günü kalktıklarını kahvaltı yaptıklarını ama biraz morali bozuk olduğunu fark ettiğini söyledi. Eşime ne oldu bir sorun mu var dediğimde babamı özledim dedi. Sonra eltime gidiyorum diye ağlayarak evden çıktı bir daha eve dönmedi dedi. Şahin Bey, eşim beni aradı ve tehdit altındayım beni kurtar ben buradan çıkamıyorum dediğini söyledi.

Denizli'den yayına katılan 19 yaşındaki Kezban Erdoğmuş programa anneannesi ile birlikte geldi. 2 aylık evli olduğunu söyleyen Kezban hayatının aşkıyla evlendiğini, çok aşık olduğunu ama şuan eşini sevmediğini söyledi. 2 aylık evliliklerini kayınvalidesinin bozduğunu belirten Kezban Hanım, kayınvalidesinin sürekli evlilikleriyle uğraştığını söyledi.

Yalova'dan katılan Türkan Hanım, 6 yıl evli kaldığı Mustafa Demirtaş ile komşusu Mürvet Travaç adlı kişinin aralarına girip yuvasını yıktığını söyledi. Esra Erol Mustafa Bey'in bugün stüdyoya geldiğini açıklayarak kendisini yayına davet etti.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 31 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?Esra Erol'da

Rabia Hanım, 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. Fatih ile 3 yıldır arkadaş olduklarını, Fatih'in madde bağımlılığı olmadığını söyleyen arkadaşı Berat, önemli açıklamalarda bulundu.

ESRA EROL CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
img

Yeni yıla giren ilk ülke! Havai fişekler gökyüzünü aydınlattı
img

"Kadınların sevişmekten büyük dertleri var"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
Survivor 2025'te isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler

Son Dakika Haberleri

Yılbaşı kutlamak günah mı, mekruh mu? Müslümanlar yılbaşı kutlayabilir mi? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel CANLI İZLE! 31 Aralık Tv8 yayın akışı… ATV CANLI YAYIN İZLE || 31 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Bahar bu akşam var mı? 31 Aralık Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! GELİNİM MUTFAKTA 31 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Yılbaşı mesajları 2025 yeni yıl mesajları! En güzel yılbaşı sözleri… GELİN EVİ CANLI İZLE Gelin Evi 31 Aralık canlı izleme linki var mı? 31 Aralık Gelin Evi kazananı kim Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 31 Aralık Euro yükseliyor mu? MİLLİ PİYANGO çeyrek bilet ne kadar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı nedir? 1 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Masterchef final bölüm fragmanı! Masterchef final fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.