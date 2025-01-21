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ATV CANLI YAYIN İZLE || 21 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 21 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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Esra Erol'un 21 Ocak tarihli programının canlı izleme linki yayınlandı. ATV'nin popüler programı Esra Erol'da son bölümde yaşananlar ve programın detayları merak ediliyor.

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ailesi konusu, 21 Ocak tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bülent Bey 9 Nisan'da Gaziantep'te aracın içinde kafasından vurulmuş olarak bulunan kardeşi Mehmet Ümit Yalçınkaya'nın şüpheli ölümünün katilini aramak için yayına katıldı. Bülent Bey kardeşini Ali Fuat Tekerlek'in öldürdüğünü iddia ediyor. Kardeşimin öldüğü gün onu evden alan Ali Fuat Tekerlek, bulunduğu araba Ali Fuat'ın arabası, götürüldüğü yer Ali Fuat'ın dükkanı diyerek Ali Fuat'ın elinde barut izi görüldüğü Mehmet Ümit Yalçınkaya'nın da elinde barut izi olduğunu söyledi.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 21 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Nilüfer Hanım kadına karşı şiddetin karşısında olduğunu, 2 yıldır ilişki yaşadığı şuan ayrılmak istediği eski sevgilisi tarafından takip edildiğini, ailesini ve yakınlarını rahatsız ettiğini, uzaklaştırma kararı almasına rağmen tehditlerinin bitmediğini elektronik kelepçe ile gezdiğini anlattı. Ben elektronik kelepçe taşırken benim yanıma yaklaşamıyor ama ailemi rahatsız etmeye, takip etmeye devam edebiliyor dedi. Nilüfer Hanım öldürülmek istemiyorum diyerek Ahmet Aytaç Avcu'dan kurtulabilmek için Esra Erol'dan yardım istedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 21 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Sinan Bey eşi Arzu'nun, Olcay Hotlu'ya kaçtığını söyledi. Ekrana Olcay Bey'in fotoğrafı verildi ve bu kişiyi tanıyor musun diye sorulduğunda Arzu Hanım, sosyal medyada görmüştüm diyerek cevap verdi. Sosyal medyada tipikleştiklerini karşılıklı fotoğraflarını beğendiklerini sonra Arzu Hanımın takipten çıktığını söyledi.

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