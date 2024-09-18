ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (18 Eylül) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki
ATV canlı yayın izle 2024! Hafta içi her gün ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 18 Eylül bölümü seyirciler tarafından merakla bekleniyor. ATV'nin canlı yayın ve frekans bilgileri araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla gerçekleşen programın son bölümünde neler olduğu ve canlı izleme linki hakkında bilgileri sorgulanıyor. Bugün (18 Eylül) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki
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MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Müge Anlı'nın programı, hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında canlı olarak yayınlanır. Uydu, kablolu TV veya dijital platformlar üzerinden ATV kanalını açarak canlı yayını izleyebilirsiniz.
Canlı yayını, ATV'nin resmi internet sitesinde de izleyebilirsiniz. Siteye girdikten sonra "canlı yayın" bölümüne tıklayarak anında Müge Anlı'nın programına ulaşabilirsiniz. Mobil cihazlar üzerinden izlemek isterseniz, ATV'nin resmi uygulamasını indirip Müge Anlı'yı canlı olarak izleyebilirsiniz. Uygulama Android ve iOS cihazlarda mevcuttur.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?
Kaybolduğunda 50 yaşında olan 4 çocuk annesi Hatice Musaoğlu, 17 yıl önce Kastamonu Gümütler köyünden şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Onu aramak için kız çocukları stüdyoya geldi. Annelerinin öldürüldüğünden şüphelenen kızlar, annelerinin kaybında ağabeylerini suçladı. İddiaların odağındaki ağabey Aydın canlı yayına geldi.