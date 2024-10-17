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ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (17 Ekim) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki

ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (17 Ekim) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 17 Ekim ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 17 Ekim Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Zeynep Uğuz ve yeni evlendiği eşine 5 gündür ulaşılamıyor...

47 yaşındaki 3 çocuk annesi Zeynep Uğuz ve 6 aylık eşi Ercan Uğuz araçları ile 12 Ekim Cumartesi günü Aydın'dan kayboldu. Kızı Neslihan Hanım annesini aramak için stüdyoya geldi. Neslihan Hanım Ercan ve annesinin Aydın'da tatilde olduklarını, Ercan'ın annesini darp ettiğini, Annesinin hayatından endişe ettiğini açıkladı.

ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (17 Ekim) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki

Seyfi ve Hacer'in büyük oğlu canlı yayında... 'Küçükken babamın şiddetine maruz kaldım'

Gizli tanık, "eşim Seyfi'nin demir levye ile dövdüğünü görmüş. O çocuğun gözlerine baksanıza ne kadar korkuyor" dedi. Seyfi Birbir bağlanan kişiyi tanıdı. Erdal küçükken babasının şiddetine maruz kaldığını anlattı.

Aileleri hayatlarından endişe ediyordu. Zeynep ve Ercan Uğuz çifti bulundu.

Yeni evlendiği eşi ile kaybolan Zeynep Uğuz yayına bağlandı. Telefonunun bozulduğunu söyleyen Zeynep Hanım, herhangi bir problem olmadığını söyledi.

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