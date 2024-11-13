ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (13 Kasım) Müge Anlı'da neler oldu?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 13 Kasım Çarşamba ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?
ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 13 Kasım Çarşamba Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.
Frekans değerleri aşağıdadır;
- Frekans : 12053 Mhz
- Symbol Rate : 27500
- FEC : 5/6
- Pol : Yatay (Horizontal)
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?
21 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Rabia Baykal, 500 bin lira değerindeki ziynet altınlarını yanına alarak 8 Kasım'da ortadan kayboldu. Annesi Seher Hanım, onu aramak için stüdyoya gelmişti. 55 ve 60 yaşlarındaki iki şahsın içinde olduğu arabaya bindiği görülen genç kadının kaçırıldığı düşünülüyordu. Rabia Baykal bulundu.
Genç kadın yaşananlardan dolayı annesi ve eşini suçladı. Anne Seher, kızı Rabia'yı evlatlıktan reddettiğini söyledi.
Konya'da 26 yaşındaki Şeyma Karataş, evlilik vaadiyle Emre B. tarafından 1 milyon 800 bin lira dolandırıldığını öne sürmüştü. Müge Anlı'nın programına taşınan olayda, dolandırıcı olduğu iddia edilen Boz gözaltına alındı.
55 Yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu, 16 Ağustos 2023 günü Konya Ereğli ilçesindeki Ayçiçek tarlasında sırtından ve ensesinden av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Kim suçlu kim masum? Ahmet Tuzlu'yu kim neden öldürdü?