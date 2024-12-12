ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (12 Aralık) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki!

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 12 Aralık Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Seda Karar'ı son gören arkadaşı için mahkeme kararını verdi. 3 ayrı suçlama ile demir parmaklıklar ardına kondu.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle Gökhan Kayak "kasten adam öldürme" şüphesiyle gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından Gökhan Kayak İskenderun adliyesine doğru yola çıkarıldı. Kasten adam öldürme, nitelikli dolandırıcılık ve başkasına ait banka kartlarını kullanma suçlarıyla İskenderun T tipi kapalı ceza evine gönderildi.

Yayın ihbar kabul edildi, düğmeye basıldı. Kaçak gelinin 'ailem' dediği kişiler gözaltına alındı.

Aynı şebeke yeni insanları dolandırmak üzere Denizli'ye gitti. Tam yeni bir iş üstündeyken yayın ihbar kabul edildi ve düğmeye basıldı. Kaçak gelinin ailem dediği kişiler gözaltına alındı.

Gökhan Kayak'ın sevgilisi de gözaltına alındı.

Asayiş Büro ekipleri Gökhan Kayak ve sevgilisi Şenay'ın yaşadığı evin çevresinde arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Aramalar sonucu Şenay komşusunun evinde bulundu. Gökhan Kayak'ın sevgilisi Şenay da gözaltına alındı.

8 yaşındaki çocuk bulundu.

Kısa sürede bulunan çocuğun çok yağmur yağdığı için camii'ye sığındığı öğrenildi.

10 yaşındaki Asadbek Satimov Keçiören'den dün kayboldu.

10 yaşındaki Asadbek Satimov, dün Ankara Keçiören'den kayboldu. 10 yaşındaki çocuğun üzerinde gri mont, gri pantolon ve beslenme çantası olduğu açıklandı.

Kateryna Barchukova'dan 3 yıldır haber yok.

35 Yaşındaki Ukraynalı Kateryna Barchukova 2021 yılının haziran ayından İstanbul Şişli'den kayboldu.

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