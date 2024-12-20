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ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da 20 Aralık tarihli canlı yayın izleme linki merak ediliyor. Esra Erol'un son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar ve canlı izleme linki!

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 20 Aralık tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Cennet Nergis, 6 aydır kayıp olan oğlu Yasin Nergis'i aramak için Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol'da bir mucize daha dakikalar içinde gerçekleşti. Yasin Nergis bulundu. Altı aydır kayıp olan Yasin yayına bağlanarak iyi olduğunu söyledi. Yasin, Antalya Manavgat'ta emniyete kayıp olmadığına dair ifade verdiğini açıkladı. Cennet emniyetin kendisine bilgi vermediğini belirtti.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Ferhat Bakan, 15 Kasım sabahı postaneye gideceğim diyerek iki çocuğunu komşusuna bırakıp kaçan karısı Derya Bakan'ı aramak için stüdyoya geldi. Derya Hanım bulundu. Kocasıyla yüzleşmek için stüdyoya geldi. Ferhat Bey karısına eve dönme çağrısında bulundu. Eve dönmeyeceğini söyleyen Derya Hanım, kocasını ve çocuklarını istemediğini açıkladı. Derya Hanım kocasından boşanıp ayaklarının üzerinde tek başına durmak istedi. Tüm bu sözleri şüpheli bulan Ferhat Bey karısının hayatında birisinin olduğunu ileri sürdü. Derya'nın iki çocuğunu bırakıp kaçmasın eleştiren izleyici, Derya'nın nereye gittiğini biliyorum. O cehennemden çıkıp cehenneme gitti" dedi. Esra Erol kimin yanına gittiğini sordu. İzleyici, Derya'nın Seyit Ali Haydar'a kaçtığını açıkladı.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 20 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Aydın Söke'den programa katılan Vefa Keskin, aile içerisinde yaşanan vahşeti anlattı. Vefa, babasının kendisini mehdi ilan ederek ailesine psikolojik ve fiziksel eziyet ettiğini, annesinin de tüm bunlara inanıp cennete girme vaadiyle her sene çocuk doğurduğunu söyledi. Olayların bunlarla da sınırlı olmadığını belirten Vefa, annesi Ceylan Keskin'in 17 çocuk doğurduğunu babası ve annesinin doğan çocuklardan 5'ini cennete gitmesi için öldürerek gömdüklerini iddia etti. Baba Hüseyin Keskin'in çocuğunu öldürmesi nedeniyle ağır cezadan cezaevinde olduğu belirtildi. Stüdyoya Vefa'nın erkek kardeşi Erdem geldi. Vefa'nın anlattıklarını yalanlayan Erdem, Vefa'yı kardeşlikten sildiğini söyledi.

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