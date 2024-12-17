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ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da'nın 17 Aralık tarihli canlı yayınına ait izleme linki yayınlandı. Son bölümde neler olduğuna dair detaylar da program takipçileriyle paylaşıldı.

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 17 Aralık tarihli bölümde yine ele alınıyor. Esra Erol ve ekibi, Fatih Aydın'ın bulunması için yürütülen çalışmalarla ilgili son gelişmeleri paylaşacak. İzleyiciler, "Fatih Aydın bulundu mu?" sorusunun cevabını heyecanla bekliyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferhat Bakan, 15 Kasım sabahı "postahaneye gideceğim" diyerek iki çocuğunu komşusuna bırakıp kaçan karısı Derya Bakan'ı aramak için stüdyoya geldi. Derya Hanım kocasıyla yüzleşmek için stüdyoya geldi. Ferhat Bey karısına eve dönme çağrısında bulundu. Derya Hanım dönmeyeceğini, kocasını istemediğini, ondan hakaret ve sevgisizlikten başka hiçbir şey görmediğini söyledi.

Hüseyin Bey, 3 çocuğunu da bırakıp Mesut Kadal'a kaçan karısı Gaye'yi aramak için stüdyoya gelmişti. Gaye Hanım stüdyoya gelerek hem kocası Hüseyin hem de Mesut'un karısı Mine ile yüzleşti. Bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Gaye'nin yanına kaçtığı Mesut Bey yan stüdyodan canlı yayına katıldı.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Aydın Söke'den programa katılan Vefa Keskin, aile içerisinde yaşanan vahşeti anlattı. Vefa, babasının kendisini mehdi ilan ederek ailesine psikolojik ve fiziksel eziyet ettiğini, annesinin de tüm bunlara inanıp cennete girme vaadiyle her sene çocuk doğurduğunu söyledi. Olayların bunlarla da sınırlı olmadığını belirten Vefa, annesi Ceylan Keskin'in 17 çocuk doğurduğunu babası ve annesinin doğan çocuklardan 5'ini cennete gitmesi için öldürerek gömdüklerini iddia etti.

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. Mahmut, neden Tepeüstü Mezarlığına gittiği merak konusu oldu.

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