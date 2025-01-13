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ATV CANLI YAYIN İZLE || 13 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 13 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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ATV'nin popüler programı Esra Erol'da 13 Ocak canlı yayın izleme linki yayınlandı. Son bölümde yaşananların detayları ve program hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İşte detaylar!

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ve Kesin ailesi konusu, 13 Ocak tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

34 yaşındaki Dilan Hanım programa kız kardeşi Serdilay ile birlikte katıldı. Dilan Hanım Nisan 2024 yılında Volkan Demir adlı kişiyle tanıştığını her şeyin çok güzel olduğunu hatta Volkan Bey ile evlilik yoluna girdiklerini fakat yarı yolda kaldığını söyledi.

Programa Antalya'dan katılan Delfin Hanım babası Serhan Mnevşe'yi bulmak için yayına katıldı. Yayına annesi Sitem Hanım ile katıldı. Sitem Hanım ölmeden kızımın babasını bulmasını istiyorum diyerek kızına destek olmak için yanında geldi.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 13 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

19 Mart 2007 yılında gazetede yer alan haber gösterildi. İçeriğinde " Boşandıktan sonra 2 kızıyla ortada kaldım. Çocuklarım babasız büyümesini, ortada kalmalarını istemiyorum çalışıp çocuklarıma bakacağım" yazdığı görüldü. Esra Erol Serhan Menevşe'yi bulduğunu açıkladı.

26 yaşındaki Ali Bey programa İstanbul'dan katıldı. Ali Erat, Ramazan İçli tarafından beni büyüten aileme satılmışım diyerek tek isteğinin ailesine ulaşmak olduğunu söyledi. 1997 Kasım ayında Diyabakır Devlet Hastanesinde ikiz olarak doğduğunu belirtti. Büyüten Babası Ahmet annesi Emine Erat olduğunu Ahmet Bey'in vefat ettiğini annesi Emine Hanımın da yatalak olduğunu anlattı.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 13 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu.

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