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ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Fatih Aydın bulundu mu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Fatih Aydın bulundu mu?
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ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da 10 Aralık tarihli bölümün canlı izleme linki yayınlandı. Programda son bölümde yaşananlar ve Fatih Aydın'ın bulunup bulunmadığı merak konusu oldu. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Fatih Aydın bulundu mu? İşte detaylar!

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın konusu, 10 Aralık tarihli bölümde yine ele alınıyor. Esra Erol ve ekibi, Fatih Aydın'ın bulunması için yürütülen çalışmalarla ilgili son gelişmeleri paylaşacak. İzleyiciler, "Fatih Aydın bulundu mu?" sorusunun cevabını heyecanla bekliyor.

ESRA EROL'DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Programa Adana'dan katılan Soner Bey eşi Hülya Emirler ile arasını kayınvalidesi Hatice Abadan'ın bozduğunu bu yüzden de yuvasının yıkıldığını iddia etti. Soner Bey eşinin üç çocuğunu da alıp annesinin evine taşındığını bu yüzden ayrı yaşadıklarını belirtti. Soner Bey, Hatice Hanım kızı Hülya'yı Caner Sıraca ile evlendirmek istediğini de söyledi. Caner Bey'in instagram üzerinden Soner Bey'e mesaj attığı Hülya Hanım ile gönül ilişkisi olduğunu bu yüzden boşanmaları gerektiği gerekçesiyle tehdit aldığını anlattı. Soner Bey kayınvalidesi Hatice Hanımın ilişkilerinin bozulması için sihir yaptığını iddia etti.

Antalya'dan programa katılan Emine Hanım ve Mehmet Bey kızları Esma'yı Mustafa Tosun'un kaçırdığını iddia etti. Esma üniversite hazırlığı sırasında çalıştığı yerdeki Zeynep Tosun adlı kişinin kardeşi Mustafa Tosun ile tanıştırdığı söylendi. Emine Hanım, 30 Kasım günü kayıplara karışan Esma'nın Mustafa'yı sevdiğini düşünmediğini, Tosun ailesinin Esma'ya sihir yaptığını Emine Hanım ve Mehmet Beylerin sihir bozdurduğunu ardından Tosun ailesinin tekrar sihir yaptırdıklarını söyledi.

ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Fatih Aydın bulundu mu?

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. Fatih Aydın ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gizli tanığın iddiasına göre Fatih Aydın Küçükçekmece Gölü'nün etrafındaki alanda olduğunu söyledi. Bunun üzerine muhabir Caner ve polis ekipleri olay yerinde arama yapmaya başladıklarını belirttiler. Esra Erol gizli tanığın karşısına gelen Cem adlı kişinin cesedinin kendisinde olduğunu yerini değiştirdiğini, Fatih'in cesedinin 2 kere yerinin değiştirildiğini, Fatih'e zarar veren kişinin babası olduğunu söylediği belirtildi.

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ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Fatih Aydın bulundu mu?

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