ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 12 Kasım ATV yayın akışında neler var?
ATV, 12 Kasım yayın akışıyla izleyicilere renkli ve çeşitli bir ekran deneyimi sunuyor. Sabah saatlerinde haber, magazin ve yaşam programlarıyla başlayan yayınlar, günün ilerleyen saatlerinde diziler, yarışmalar ve eğlenceli içeriklerle devam ederek izleyicilere keyifli ve dopdolu bir gün vadediyor. Peki, ATV canlı izle: Müge Anlı HD kesintisiz canlı izleme linki! 12 Kasım ATV yayın akışında neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – ATV Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Kuruluş Orhan, 3. Bölüm
- 23:20 – Kuruluş Orhan, 3. Bölüm
- 02:00 – Kuruluş Orhan, 3. Bölüm
- 04:30 – Kardeşlerim