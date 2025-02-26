ATV CANLI YAYIN İZLE HD: 26 Şubat 2025 ATV Full HD canlı izleme linki ve güncel frekans bilgileri!

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte, ATV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları:

Ana menüye giriş yapın: Uydu alıcınızın uzaktan kumandasında "MENÜ" veya "SETUP" yazan tuşa basarak ana menüye girin. Kanal arama menüsüne geçin: Cihazınızın marka ve modeline göre ekranda "KANAL ARAMA", "MANUEL ARAMA", "KANAL EKLEME" veya "EL İLE ARAMA" seçeneklerinden biri görüntülenecektir. Yukarı/Aşağı tuşları ile uygun seçeneği bulun ve "OK" tuşuna basın. Frekans ayarlarını girin: Açılan pencerede, uydu alıcınıza bağlı olarak "TP FREKANSI", "ALIŞ FREKANSI", "FREKANS" veya "UYDU FREKANSI" gibi seçeneklerden biri görüntülenecektir. Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak bu seçeneği seçin. Ardından kumandanızdaki rakam tuşlarını kullanarak ATV'nin yeni frekans değeri olan "12053" değerini girin.

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