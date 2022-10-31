Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı HD Canlı izle!

Müge Anlı Canlı izle araması başta olmak üzere birçok izleyici programları kaçırmamak amacıyla internet üzerinden Atv Canlı yayın izleme linkini merak ediyor ve araştırıyor. Her sabah reyting rekorları kırmayı başaran Müge Anlı programı, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Sabah saatlerinde Müge Anlı programını izlemek isteyen birçok kişi Atv CANLI İZLE! Ve Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! Araştırmasını yapıyor. İşte Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! ATV Müge Anlı

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Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE' ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20.00 Aldatmak ( 6. bölüm )

ATV KANALI HAKKINDA

ATV, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

ATV HD KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1405

Video PID : 1305

Kapsama Alanı : Doğu

ATV KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12054

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6