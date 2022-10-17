Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı HD Canlı izle!

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Müge Anlı Canlı izle araması başta olmak üzere birçok izleyici programları kaçırmamak amacıyla Atv Canlı yayın izleme linkini merak ediyor ve araştırıyor. Her sabah reyting rekorları kırmayı başaran Müge Anlı programı, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Sabah saatlerinde Müge Anlı programını izlemek isteyen birçok kişi Atv CANLI İZLE! Ve Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! Araştırmasını yapıyor. İşte Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle
Atv canlı izleme linki, özellikle sabah saatlerinde Müge Anlı programını izlemek isteyen Atv izleyicileri tarafından sık sık araştırılıyor. Bu nedenle Atv Canlı yayın izleme linkini sizler için haberimize ekledik. Atv canlı izlemek isteyen kişliler haberimizden Atv Canlı yayın izleme linkine ulaşabilir. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? Gibi yapımlarla yayın yapmakta olan Atv, birçok kişi tarafından tercih ediliyor. İşte Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle!
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE'ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman
ATV, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
Kanal adı: ATV HD
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12053
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6
Audio PID : 1405
Video PID : 1305
Kapsama Alanı : Doğu
Kanal adı: ATV
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12054
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6