Müge Anlı programını canlı izlemek isteyen birçok vatandaş sabah saatlerinde Atv CANLI İZLE Ve Atv FULL HD İZLE aramasını gerçekleştiriyorlar. Gün içerisinde farklı programlar için de araştırılan ATV izleme linkini sizler için haberimize ekledik. Farklı yapımlar ile yıllardır televizyonda hizmet vermekte olan Atv Canlı yayın izleme linki, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İşte Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! (Güncel

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? Gibi yapımlarla yayın yapmakta olan Atv, birçok kişi tarafından tercih ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde Atv CANLI İZLE Ve Atv FULL HD İZLE şeklinde sık sık araştırılıyor. Programları canlı izlemek isteyen kullanıcılar, televizyon yerine internet üzerinden izlemeyi tercih edebiliyor. İşte Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! (Güncel)

ATV CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE'ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

ATV HD CANLI KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1405

Video PID : 1305

Kapsama Alanı : Doğu

ATV CANLI KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12054

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

ATV KANALI HAKKINDA

ATV, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır.