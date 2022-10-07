Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! (Güncel)
Gündem Haberleri
Müge Anlı programını canlı izlemek isteyen birçok vatandaş sabah saatlerinde Atv CANLI İZLE Ve Atv FULL HD İZLE aramasını gerçekleştiriyorlar. Gün içerisinde farklı programlar için de araştırılan ATV izleme linkini sizler için haberimize ekledik. Farklı yapımlar ile yıllardır televizyonda hizmet vermekte olan Atv Canlı yayın izleme linki, gün içerisinde sık sık araştırılıyor. İşte Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! (Güncel
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? Gibi yapımlarla yayın yapmakta olan Atv, birçok kişi tarafından tercih ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde Atv CANLI İZLE Ve Atv FULL HD İZLE şeklinde sık sık araştırılıyor. Programları canlı izlemek isteyen kullanıcılar, televizyon yerine internet üzerinden izlemeyi tercih edebiliyor. İşte Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! (Güncel)
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE'ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman
Kanal adı: ATV HD
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12053
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6
Audio PID : 1405
Video PID : 1305
Kapsama Alanı : Doğu
Kanal adı: ATV
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12054
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6
ATV, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır.