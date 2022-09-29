Müge Anlı İle Tatlı Sert programı ve diğer programlar ile birlikte insanların dikkatini çekmeyi başaran Atv kanalında birçok farklı program yer alıyor. Özellikle sabah saatlerinde yayınlanmakta olan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı sebebiyle birçok kişi Atv canlı izle, Atv Full HD izle gibi aramalar gerçekleştiriyor. Bu haberimizde sizler için Atv canlı izle linki ne? Sorusunu yanıtladık. İşte Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! 29 Eylül Atv Canlı yayın izleme linki!

Bu haberimizde Atv kanalı hakkında birçok detaya yer verdik. 29 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan yayın akışı, Atv canlı izle linki, Atv kanal frekansı gibi birçok detayı haberimizde sizler için yanıtladık. Bu sayede izlemek istediğiniz programları internet üzerinden Atv canlı izleyerek veya televizyondan yükleme yaparak izleyebilirsiniz. İşte Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! 29 Eylül Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle!

ATV CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE'ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.

ATV 29 EYLÜL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20.00 Aldatmak

ATV HD KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1405

Video PID : 1305

Kapsama Alanı : Doğu

ATV KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12054

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

ATV KANALI HAKKINDA

ATV, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır.