Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! 29 Eylül Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle!
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Müge Anlı İle Tatlı Sert programı ve diğer programlar ile birlikte insanların dikkatini çekmeyi başaran Atv kanalında birçok farklı program yer alıyor. Özellikle sabah saatlerinde yayınlanmakta olan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı sebebiyle birçok kişi Atv canlı izle, Atv Full HD izle gibi aramalar gerçekleştiriyor. Bu haberimizde sizler için Atv canlı izle linki ne? Sorusunu yanıtladık. İşte Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! 29 Eylül Atv Canlı yayın izleme linki!
Bu haberimizde Atv kanalı hakkında birçok detaya yer verdik. 29 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan yayın akışı, Atv canlı izle linki, Atv kanal frekansı gibi birçok detayı haberimizde sizler için yanıtladık. Bu sayede izlemek istediğiniz programları internet üzerinden Atv canlı izleyerek veya televizyondan yükleme yaparak izleyebilirsiniz. İşte Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! 29 Eylül Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle!
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE'ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20.00 Aldatmak
Kanal adı: ATV HD
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12053
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6
Audio PID : 1405
Video PID : 1305
Kapsama Alanı : Doğu
Kanal adı: ATV
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12054
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6
ATV, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır.