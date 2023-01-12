Atv kanalında yayınlanmakta olan birçok farklı yapımı internet üzerinden izlemek isteyen izleyiciler Atv yayın akışı aramasını gün içerisinde birçok kez gerçekleştirmektedir. Her sabah reyting rekorları kırmayı başaran Müge Anlı programı başta olmak üzere izleyiciler programları kaçırmamak adına internet üzerinde Atv yayın akışını araştırıyorlar. İşte, Atv yayın akışı! 12 Ocak Atv yayın akışı! Bugün Atv'de neler var?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları bünyesinde yayınlamakta olan Atv kanalını canlı izlemek isteyen izleyiciler internet üzerinde sık sık Atv Canlı yayın izleme linkini araştırıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert başta olmak üzere birçok yapımı ile dikkat çekmeyi ve izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. İşte Atv yayın akışı! 12 Ocak Atv yayın akışı! Bugün Atv'de neler var?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Atv resmi web sitesi üzerinde yer alan kısımdan Atv kanalını canlı izleyebilir.

12 OCAK 2023 PERŞEMBE GÜNÜ ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kardeşlerim

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak