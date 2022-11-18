Birçok televizyon dizisinin yer aldığı ATV kanalını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV Canlı izle ve ATV Canlı izle Full HD aramasını yapmaktadır. Birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi de ATV günlük yayın akışı oluyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? ve daha birçok yapımla yayın yapmaktadır. İşte, ATV CANLI izle! Atv Canlı yayın izleme linki! 17 Kasım ATV Canlı izle 2022!

ATV Canlı izle konusu, birçok dizi izleyicisi tarafından merak edilip araştırılıyor. Her gün farklı bir diziyi ekranlara getirmekte olan ATV kanalı, en çok merak edilen kanallar arasında yerini alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlar ile insanların dikkatini çekmeyi başarmıştır. ATV Canlı izleme linkini sizler için haberimize ekledik. İşte, ATV CANLI izle! Atv Canlı yayın izleme linki! 17 Kasım ATV Canlı yayın izle 2022 Bugün!

ATV CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE' ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.

ATV KANALI HAKKINDA

ATV, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır.

ATV HD KANALININ FREKANSI NEDİR?

Atv kanalını televizyon üzerinden canlı izlemek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alana frekans bilgileri ile birlikte Atv kanalını kanal listesine ekleyerek, Atv kanalını televizyon ile canlı izleyebilir.

Kanal adı: ATV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1405

Video PID : 1305

Kapsama Alanı : Doğu