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ATV CANLI izle | ATV canlı izleme linki! ATV yayın akışı! ATV HD CANLI İZLE!

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ATV CANLI izle | ATV canlı izleme linki! ATV yayın akışı! ATV HD CANLI İZLE!

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? ve daha birçok yapımla yayın yapmaktadır. Bu nedenle birçok vatandaş ATV canlı izle aramasını yapmaktadır. ATV CANLI izle! ATV canlı izleme linki! ATV yayın akışı! ATV HD CANLI İZLE!

2 çocuğunun babası yasak aşkını da alıp Esra Erol'da programına çıkan kadın, eşine seslendi: Boşanalım2 çocuğunun babası yasak aşkını da alıp Esra Erol'da programına çıkan kadın, eşine seslendi: Boşanalım
15 Kasım 2022 Atv Yayın Akışı15 Kasım 2022 Atv Yayın Akışı

ATV CANLI izle! Uzun süredir yayın yapmakta olan ATV kanalı, bünyesinde birbirinden farklı ve dikkat çeken birçok programı barındırıyor. Yayınladığı diziler ve programlar ile günün farklı saatlerinde izleyicileri ekran başına çağıran ATV canlı izleme linki, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ATV CANLI izle! ATV canlı izleme linki! ATV yayın akışı! ATV HD CANLI İZLE!

ATV HD KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1405

Video PID : 1305

Kapsama Alanı : Doğu

ATV CANLI İZLE

Günün farklı saatlerinde, farklı programların yer aldığı televizyon kanalı ATV canlı izlemek için tıklayabilirsiniz.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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