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ATV CANLI izle! ATV CANLI İZLE HD! ATV günlük yayın akışı! ATV 29 Kasım yayın akışı!

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ATV CANLI izle! ATV CANLI İZLE HD! ATV günlük yayın akışı! ATV 29 Kasım yayın akışı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? ve daha birçok yapımla yayın yapmaktadır. Bu nedenle birçok vatandaş ATV canlı izle armasını yapmaktadır. Barındırdığı yapımlar ile insanların dikkatini çeken ulusal kanallardan bir tanesi olan ATV CANLI izle! ATV CANLI İZLE HD! ATV günlük yayın akışı! ATV 29 Kasım yayın akışı!

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29 Kasım 2022 Atv Yayın Akışı29 Kasım 2022 Atv Yayın Akışı

Uzun süredir yayın yapmakta olan ATV kanalı, bünyesinde birbirinden farklı ve dikkat çeken birçok programı barındırıyor. Yayınladığı diziler ve programlar ile günün farklı saatlerinde izleyicileri ekran başına çağıran ATV canlı izleme linki, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte ATV CANLI izle! ATV CANLI İZLE HD! ATV günlük yayın akışı! ATV 29 Kasım yayın akışı!

Günün farklı saatlerinde, farklı programların yer aldığı televizyon kanalı ATV canlı izlemek için tıklayabilirsiniz.

Kanal adı: ATV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1405

Video PID : 1305

Kapsama Alanı : Doğu

Kanal adı: ATV

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12054

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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