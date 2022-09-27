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ATV CANLI izle! ATV CANLI İZLE HD! ATV günlük yayın akışı! ATV 27 Eylül yayın akışı!

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ATV CANLI izle! ATV CANLI İZLE HD! ATV günlük yayın akışı! ATV 27 Eylül yayın akışı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? ve daha birçok yapımla yayın yapmaktadır. Bu nedenle birçok vatandaş ATV canlı izle armasını yapmaktadır. Barındırdığı yapımlar ile insanların dikkatini çeken ulusal kanallardan bir tanesi olan ATV CANLI izle! ATV CANLI İZLE HD! ATV günlük yayın akışı! ATV 27 Eylül yayın akışı!

27 Eylül 2022 Atv Yayın Akışı27 Eylül 2022 Atv Yayın Akışı Müge Anlı, 14 yaşındaki kızı alıkonulduğu söylenen kadının serbest kalmasına öfke kustu: Fotoğrafları yayınlarsam ülke yıkılırdıMüge Anlı, 14 yaşındaki kızı alıkonulduğu söylenen kadının serbest kalmasına öfke kustu: Fotoğrafları yayınlarsam ülke yıkılırdı 26 Eylül 2022 Atv Yayın Akışı26 Eylül 2022 Atv Yayın Akışı

Uzun süredir yayın yapmakta olan ATV kanalı, bünyesinde birbirinden farklı ve dikkat çeken birçok programı barındırıyor. Yayınladığı diziler ve programlar ile günün farklı saatlerinde izleyicileri ekran başına çağıran ATV canlı izleme linki, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte ATV CANLI izle! ATV CANLI İZLE HD! ATV günlük yayın akışı! ATV 27 Eylül yayın akışı!

ATV CANLI İZLE

Günün farklı saatlerinde, farklı programların yer aldığı televizyon kanalı ATV canlı izlemek için tıklayabilirsiniz.

ATV GÜNLÜK YAYIN AKIŞI

ATV'de 27 Eylül tarihinde yayınlanacak olan programların saatleri aşağıda yer almaktadır.

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20.00 Aldatmak

ATV HD KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1405

Video PID : 1305

Kapsama Alanı : Doğu

ATV KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12054

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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