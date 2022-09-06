ATV Canlı izle! ATV Canlı izle Full HD! ATV günlük yayın akışı!
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Birçok televizyon dizisinin yer aldığı ATV kanalını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV Canlı izle ve ATV Canlı izle Full HD aramasını yapmaktadır. Birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi de ATV günlük yayın akışı oluyor. İşte, ATV Canlı izle! ATV Canlı izle Full HD! ATV günlük yayın akışı!
ATV Canlı izle konusu, birçok dizi izleyicisi tarafından merak edilip araştırılıyor. Her gün farklı bir diziyi ekranlara getirmekte olan ATV kanalı, en çok merak edilen kanallar arasında yerini alıyor. ATV ATV Canlı izleme linkini sizler için haberimize ekledik. İşte, ATV Canlı izle! ATV Canlı izle Full HD! ATV günlük yayın akışı!
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08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20.00 Bir Küçük Gün Işığı
23:00 Kayıp Kız
Kanal adı: ATV HD
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12053
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6
Audio PID : 1405
Video PID : 1305
Kapsama Alanı : Doğu