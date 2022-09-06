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ATV Canlı izle! ATV Canlı izle Full HD! ATV günlük yayın akışı!

Gündem Haberleri

ATV Canlı izle! ATV Canlı izle Full HD! ATV günlük yayın akışı!

Birçok televizyon dizisinin yer aldığı ATV kanalını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV Canlı izle ve ATV Canlı izle Full HD aramasını yapmaktadır. Birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi de ATV günlük yayın akışı oluyor. İşte, ATV Canlı izle! ATV Canlı izle Full HD! ATV günlük yayın akışı!

ATV Canlı izle konusu, birçok dizi izleyicisi tarafından merak edilip araştırılıyor. Her gün farklı bir diziyi ekranlara getirmekte olan ATV kanalı, en çok merak edilen kanallar arasında yerini alıyor. ATV ATV Canlı izleme linkini sizler için haberimize ekledik. İşte, ATV Canlı izle! ATV Canlı izle Full HD! ATV günlük yayın akışı!

ATV canlı izlemek için ATV CANLI İZLE 'ye tıklayabilirsiniz.

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20.00 Bir Küçük Gün Işığı

23:00 Kayıp Kız

Kanal adı: ATV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1405

Video PID : 1305

Kapsama Alanı : Doğu

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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