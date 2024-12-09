ATV CANLI İZLE 9 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 9 Aralık Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

İki kayıp birden Müge Anlı'da bulundu.

21 yaşındaki Şeker Kasimova en son 4 yaşındayken gördüğü Türkmenistan uyruklu annesi Narcan Meciyeva'yı aramak için stüdyoya gelmişti. Şeker'in on altı yıldır aradığı annesini Müge Anlı bir günde buldu. 18 Yaşındaki İrem Oruç ise 26 Kasım günü İstanbul Arnavutköy İslambey Mahallesindeki evinden okula gitmek için ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Annesi Neşe babası Asım kızlarını aramak için stüdyoya gelmişti, İrem de kısa sürede bulundu.

19 yaşındayken kayboldu, 12 yıldır yaşadığına dair iz yok. Seda Karar'ın yanından kaybolduğu isim canlı yayında...

Gökhan Bey dün yayına bağlandığında kayıp başvurusu yapmadığını söylemişti. Bugün ise kayıp başvurusu yaptığını hatırladığını söyledi. Müge Anlı Gökhan'ın kayıp başvurusu yaptıktan 4-5 gün sonra başvurusunu geri çektiğini açıkladı. Gökhan Bey "10 gün yanımda kaldı" demişti oysaki en az 4 ay yanında olduğu ortaya çıktı.

Hayati Çakır, Gizem Aydoğdu ve Sabriye Dedeoğlu aranıyor...

55 yaşındaki Hayati Çakır İstanbul'dan, 17 yaşındaki Gizem Aydoğdu, 29 Kasım Cuma Günü Burdur'dan, 75 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu ise Muğla'dan kayboldu.

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