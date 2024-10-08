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ATV CANLI İZLE 8 Ekim | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…

ATV CANLI İZLE 8 Ekim | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 8 Ekim ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 8 Ekim Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV CANLI İZLE 8 Ekim | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Yayının ardından şikayetlerini resmiyete döktüler. Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Esra Can ile başlayan dolandırılma iddiası çığ gibi büyüdü. Stüdyoya gelen isimlerin milyonluk dolandırılma iddiası dudak uçuklattı. Milyon dolarlık girdaba düşüp tüm birikimini kaybettiğini söyleyen sekiz isim, yayının ardından adliyeye gelerek şikayetlerini resmiyete döktüler.

Sakarya'da 1995 senesinde evlatlık verildiğinde 4 yaşında olan oğlu Serdar'ı arıyor...

Hacer Çıraoğlu 1995 yılında henüz 4 yaşındayken kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için stüdyoya geldi. 14 yaşındayken evlenen Hacer Hanım, kocasından şiddet gördüğünü, üç çocuğunu bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını, arkasından kocasının çocuğunu evlatlık verdiğini anlattı.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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