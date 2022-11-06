Atv CANLI İZLE! 6 Kasım Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı HD Canlı izle!
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Atv kanalında yayınlanmakta olan birçok farklı yapımı internet üzerinden izlemek isteyen izleyiciler Atv canlı izle aramasını gün içerisinde birçok kez gerçekleştirmektedir. Her sabah reyting rekorları kırmayı başaran Müge Anlı programı başta olmak üzere izleyiciler programları kaçırmamak adına internet üzerinde Atv Canlı yayın izleme linkini araştırıyorlar. İşte, Atv CANLI İZLE! 6 Kasım Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı HD Canlı izle!
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları bünyesinde yayınlamakta olan Atv kanalını canlı izlemek isteyen izleyiciler internet üzerinde sık sık Atv Canlı yayın izleme linkini araştırıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert başta olmak üzere birçok yapımı ile dikkat çekmeyi ve izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Atv CANLI İZLE! 6 Kasım Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı HD Canlı izle!
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE' ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.
Kanal adı: ATV HD
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12053
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6
Audio PID : 1405
Video PID : 1305
Kapsama Alanı : Doğu
Kanal adı: ATV
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12054
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6