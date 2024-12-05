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ATV CANLI İZLE 5 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…

ATV CANLI İZLE 5 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın…
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 5 Aralık ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 5 Aralık Perşembe Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Müge Anlı çağrıda bulundu, izleyicisi seferber oldu. Son dakikada bulunan çocuk devlet korumasında.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuk "üvey annem bana bulaşık yıkatıyor, baskılıyor karşı çıkarsam da şiddet uyguluyor" dedi. Bunun üzerine çocuğun akrabaları Şehnaz'ın iyi annelik yaptığına dair gidip ifade verdi. Son dakika bulunan 10 yaşındaki kayıp çocuk devlet koruması altına alındı.

Oğlunun askerlik parasıyla kaçan baba bulundu. Dolandırıldığı yayında açığa çıkmıştı.

56 yaşındaki Abit Yücel, 13 Kasım'da Ankara Sincan'daki evinden biriktirdiği bir buçuk milyon TL para ile kayboldu. Abit Bey'in dolandırıcı bir çetenin eline düştüğü konuşulmuştu. Ailesinin hayatından endişe ettiği Abit Bey, kaybının 21. Gününde Müge Anlı'da bulundu.

21 Nisan 2008'de henüz 9 yaşındayken Samsun Terme'den sırra kadem basan Tutku Dilara Kayıkçı'nın kaybı...

Görgü şahidi, "16 yıl önce annem Hatice Hanım'a 'Dilara'yı Müge Anlı'da arayalım' dedi. Babası Mustafa ise anneme dönerek sus konuşma işareti yaptı. Mustafa Bey'in o dönem üzüntüsü, endişesi yoktu. Çocuğunu da aramadı. Mustafa Bey'in bu olayda parmağı olduğunu düşünüyorum" dedi.

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