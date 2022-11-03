Atv CANLI İZLE! 3 Kasım Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı HD Canlı izle!

Atv kanalında yayınlanmakta olan birçok farklı yapımı internet üzerinden izlemek isteyen izleyiciler Atv canlı izle aramasını gün içerisinde birçok kez gerçekleştirmektedir. Her sabah reyting rekorları kırmayı başaran Müge Anlı programı başta olmak üzere izleyiciler programları kaçırmamak adına internet üzerinde Atv Canlı yayın izleme linkini araştırıyorlar. İşte, Atv CANLI İZLE! Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı HD Canlı izle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları bünyesinde yayınlamakta olan Atv kanalını canlı izlemek isteyen izleyiciler internet üzerinde sık sık Atv Canlı yayın izleme linkini araştırıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert başta olmak üzere birçok yapımı ile dikkat çekmeyi ve izleyicilerin beğenisini kazanmayı başaran Atv CANLI İZLE! Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı HD Canlı izle!

ATV CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE' ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.

ATV HD KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1405

Video PID : 1305

Kapsama Alanı : Doğu

ATV KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12054

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6