Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

Tartışma yaratan Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

CHP'li vekilin sözleri sonrası Bakan Güler salonu terk etti

ATV CANLI İZLE 26 KASIM | Müge Anlı Tutku Dilara öldürüldü mü, nerede?

ATV CANLI İZLE 26 KASIM | Müge Anlı Tutku Dilara öldürüldü mü, nerede?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 26 Kasım ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 26 Kasım Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Tutku Dilara'nın ablası Havva Gül'ün bir arkadaşı, programa bağlanarak yıllar önce yaşanan bir olayı itiraf etti. O dönem 12-13 yaşlarında olduğunu söyleyen genç kadın, Tutku Dilara'nın babası ve abisinin kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Baba Mustafa Kayıkçı'nın kendisini öpmeye çalıştığını anlatan kadının eşinin, "Bir kızın canını yaktın başka bir kızın canını yakma." diyerek adamı uyardığını söyledi.

ATV CANLI İZLE 26 KASIM | Müge Anlı Tutku Dilara öldürüldü mü, nerede?

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Genç kadın, babasının yanı sıra abisi Selçuk'un da kıyafetlerinin üzerinden kendisine dokunduğunu söylerken, baba Mustafa Kayıkçı ise bunların yaşandığını ancak istismar etmediğini iddia etti. İstismara uğradığını söyleyen ve ismini gizleyen genç kadının canlı yayında ısrarla ismini söylemesi üzerine Müge Anlı çileden çıktı. "Bana inat, diye sürekli ismini söyleme. O zaman ben de sana inat bütün anlattıklarını anlatırım. Ben nasıl sana saygı gösteriyorsam sen de bağlanana saygı göster!" diye tepki gösterdi.

ATV CANLI İZLE

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Dünyanın en pahalı kazası
img

CHP'li başkanın bozkurt hassasiyeti
img

Nurgül Yeşilçay'ın cesur tarzı göz doldurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.