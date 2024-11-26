ATV CANLI İZLE 26 KASIM | Müge Anlı Tutku Dilara öldürüldü mü, nerede?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 26 Kasım Salı Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Tutku Dilara'nın ablası Havva Gül'ün bir arkadaşı, programa bağlanarak yıllar önce yaşanan bir olayı itiraf etti. O dönem 12-13 yaşlarında olduğunu söyleyen genç kadın, Tutku Dilara'nın babası ve abisinin kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Baba Mustafa Kayıkçı'nın kendisini öpmeye çalıştığını anlatan kadının eşinin, "Bir kızın canını yaktın başka bir kızın canını yakma." diyerek adamı uyardığını söyledi.

MÜGE ANLI ÇİLEDEN ÇIKTI

Genç kadın, babasının yanı sıra abisi Selçuk'un da kıyafetlerinin üzerinden kendisine dokunduğunu söylerken, baba Mustafa Kayıkçı ise bunların yaşandığını ancak istismar etmediğini iddia etti. İstismara uğradığını söyleyen ve ismini gizleyen genç kadının canlı yayında ısrarla ismini söylemesi üzerine Müge Anlı çileden çıktı. "Bana inat, diye sürekli ismini söyleme. O zaman ben de sana inat bütün anlattıklarını anlatırım. Ben nasıl sana saygı gösteriyorsam sen de bağlanana saygı göster!" diye tepki gösterdi.

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