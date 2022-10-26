Atv CANLI İZLE! 26 Ekim Atv CANLI yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı HD Canlı izle!
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Müge Anlı Canlı izlemek isteyen birçok kullanıcı internet üzerinde Atv Canlı izle ve Müge Anlı HD Canlı izle aramasını yapıyor. Televizyonda yayınlanmakta olan yapımları kaçırmamak için birçok kişi internet üzerinden izlemeyi tercih ediyor. İşte Atv CANLI İZLE! ATV izleme linki Full HD! 26 Ekim Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı HD Canlı izle!
Atv canlı izle araması, özellikle Müge Anlı İle Tatlı Sert programını izlemek isteyen kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından gün içerisinde merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu nedenle Atv Canlı yayın izleme linkini sizler için haberimize ekledik. Atv canlı izlemek isteyen kişliler haberimizden Atv Canlı yayın izleme linkine ulaşabilir. Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? Gibi yapımlarla yayın yapmakta olan Atv, birçok kişi tarafından tercih ediliyor. İşte Atv CANLI İZLE! Atv FULL HD İZLE! ATV izleme linki! Atv Canlı yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle!
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE'ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilirsiniz.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman
ATV, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır.
Kanal adı: ATV HD
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12053
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6
Audio PID : 1405
Video PID : 1305
Kapsama Alanı : Doğu
Kanal adı: ATV
Uydu : Türksat 4A
Frekans : 12054
Sinyal Oranı : 27500
Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu
FEC : 5/6