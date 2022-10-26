Atv CANLI İZLE! 26 Ekim Atv CANLI yayın izleme linki! ATV, Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı HD Canlı izle!

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ATV CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Aldatmak , Bir Zamanlar Çukurova, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE'ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

ATV KANALI HAKKINDA

ATV, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır.

ATV HD KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1405

Video PID : 1305

Kapsama Alanı : Doğu

ATV KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12054

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6