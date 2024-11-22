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ATV CANLI İZLE 22 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? ATV frekans canlı yayın bilgileri…

ATV CANLI İZLE 22 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? ATV frekans canlı yayın bilgileri…
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 22 Kasım ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. ATV canlı yayın izle 2024! Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 22 Kasım Cuma Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

İki kayıp birden Müge Anlı'da bulundu

Kübra, 3 hafta önce Ankara'dan kaybolmuştu. Kübra'nın kocası ve kayınvalidesinden şiddet gördüğü iddia edilmişti. 3 çocuk annesinin devlet koruması altında olduğu ortaya çıktı. Bir diğer kayıp ise 24 yaşındaki Havva, 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul Sultangazi'deki Esentepe Mahallesindeki evinden kaybolmuştu. Gitmeden önce annesinin hesaplarından 52 Bin TL para çeken Havva kaybının 87. Gününde bulundu.

48 yaşındaki Orhan Sarı aranıyor...

Psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 48 yaşındaki Orhan Sarı, 17 Kasım günü saat 23.00 sıralarında İstanbul Esenyurt'tan kayboldu.

Esma Yavuz'dan 22 gündür haber yok.

22 gündür haber alamadıkları Esma'nın eniştesiyle kaçtığının iddia edildi. Enişte Yakup'un karakolda "Esma bana da kaçsa da bir şey yapamazsınız" dediği, ailenin bu sözü şüpheli bulduğu açıklandı. Stüdyoya hem Seda hem de eniştenin karısı olan diğer kardeş Zennure Hanım geldi. Zennure Hanım kocasına güvenmediğini ama bu konuda kız kardeşine güvendiğini, onun böyle bir şey yapacağını düşünmediğini belirtti.

ATV CANLI İZLE 22 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? ATV frekans canlı yayın bilgileri…

Ağabeyi ve yengesi onu aramaya gelmişti.

Canı sıkkın bir şekilde evden ayrılan Orhan Sarı bulundu. Orhan'ın uçakla Antalya'ya gittiği ortaya çıktı.

Kayıp çocuğun annesi ile ilgili konuştu. 'Eşim, kızımı para karşılığı birine verdi dedi'

İddia sahibi kayıp çocuğun annesi ile ilgili konuştu. İddia sahibi Anne Hatice Kayıkçı'nın "eşim para karşılığı evladımızı birine verdi" dediğini belirtti. Mustafa Bey tüm iddiaları yalanlayarak evladını para karşılığı birine vermediğini söyledi.

ATV CANLI İZLE 22 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? ATV frekans canlı yayın bilgileri…

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