ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın…
ATV canlı izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 16 Eylül Pazartesi ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm neler oldu?
ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 16 Eylül Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
ATV frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay (Horizontal)
16 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI
- 08: 00 Kahvaltı Haberleri
- 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13: 00 ATV Gün Ortası
- 14: 00 Sen Anlat Karadeniz
- 16: 00 Esra Erol'da
- 19: 00 ATV Ana Haber
- 20: 00 Bir Gece Masalı
- 23: 00 Uluslararası / Yabancı Sinema
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