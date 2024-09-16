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ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın…

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ATV canlı izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor. 16 Eylül Pazartesi ATV canlı yayın ve frekans bilgileri seyirciler tarafından araştırılıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler olduğu merak ediliyor. Peki, Müge Anlı canlı izleme bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm neler oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 16 Eylül Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

ATV frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

16 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

  • 08: 00 Kahvaltı Haberleri
  • 10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13: 00 ATV Gün Ortası
  • 14: 00 Sen Anlat Karadeniz
  • 16: 00 Esra Erol'da
  • 19: 00 ATV Ana Haber
  • 20: 00 Bir Gece Masalı
  • 23: 00 Uluslararası / Yabancı Sinema

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ciğeri yanan bir aile, iddiaların yöneldiği komşu. 16 yaşındaki genç, kundaklandığı düşünülen evde öldü. 16 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu 20 Ağustos Salı günü Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Bürnük köyünde anneannesinin evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. 16 yaşındaki gencin kundaklandığı düşünülen evde öldüğü iddia edildi. Kayıp bir anne ve 'annemi ben değil sen öldürdün' diyen kardeşler. 17 yıldır ulaşılamayan Hatice Musaoğlu'na ne oldu?

Metin Başar, Hacer Demir ve Esma Sare Ersalı aranıyor... Emekli sınıf öğretmeni 70 yaşındaki Metin Başar, 22 Temmuz'da Artvin Şavşat'tan kayboldu.

53 yaşındaki Hacer Demir, dün sabah altı sularında İstanbul Güngören'deki evinden kayıplara karıştı. 15 yaşındaki Esma Sare Ersalı, İstanbul Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi'ndeki evinden 7 Eylül Cumartesi günü kayboldu.

ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın…

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