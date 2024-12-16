ATV CANLI İZLE 16 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?

ATV canlı yayın ve frekans bilgileri sorgulanırken, ATV canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. 16 Aralık Pazartesi Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm ne oldu? sorularına yanıt aranıyor. Müge Anlı nasıl canlı izlenir? ATV canlı izle!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Seda Karar dosyası çözüme kavuştu. 2 zanlı, 3 ayrı suçlama ile tutuklandı.

Şenay Kardan da sevgilisi gibi üç ayrı suçtan tutuklandı. Kasten adam öldürme, nitelikli dolandırıcılık ve başkasına ait banka kartlarını kullanmadan tutuklanan Şenay Kardan, sağlık kontrollerinin ardından İskenderun T Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

Şaban Ataş cinayeti ile ilgili iddianame hazırlandı. 4 isme ağırlaştırılmış müebbet istemi...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eski eşinin sevgilisi tarafından öldürülen ve cenazesi 56 gün sonra Müge Anlı'da ortaya çıkan Şaban Ataş cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şaban Ataş cinayeti ile ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Dört isme tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Nilgün Şimşek dosyasında emsal bir karar. Mahkeme heyeti 'eşe karşı kasten öldürme' suçunun işlendiğini sabit gördü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Nisan 2017 tarihinde kaybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in eşi Mustafa Şimşek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Nilgün Şimşek dosyasında emsal bir karar. Mahkeme heyeti "eşe karşı kasten öldürme" suçunun sabit gördü.

'Tılsım yapıldığına inandı, apartmanı sirkeli su ile yıkadı' Nazlı Çiğdem'den 4 gündür haber yok.

Tılsım yapıldığına inanıp tüm apartmanı sirkeli sularla yıkayan 46 Yaşındaki Nazlı Çiğdem 10 Aralık günü İstanbul Bahçelievler'deki evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Sıla annesinin vasisinin anneannesi olduğunu, anneannesinin onu tedavi olmaya doktora götüreceğini söylediğini bunun üzerine annesinin evden kaçıp gittiğini anlattı.

Babasının annesini öldürdüğünü iddia ediyor. 4 çocuk annesinden 19 yıldır haber yok.

Annesi Nezakat Uyur'u babasının öldürdüğünü iddia eden Habibe Bığrık, cinayetin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdu. Habibe babasının bu cinayette yalnız olmadığını, amcalarının da her şeyi bildiği halde sustuğunu, amcalarının annesini yasaklı maddeye alıştırdığını ileri sürdü.

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