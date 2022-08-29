ATV Ana Haber CANLI izle! 29 Ağustos atv Ana Haber canlı izle! atv canlı izle linki!

atv Ana Haber canlı yayınlarıyla hafta içi her akşam saat 19.00'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken atv Ana Haber canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, atv Ana Haber canlı izle! 29 Ağustos atv Ana Haber canlı izle! atv Ana Haber canlı izleme linki! atv canlı yayın izle! atv canlı izle! İşte haberimizde...

atv Haber canlı izle linki araştırılıyor. Sunuculuğunu Cem Öğretir'in yaptığı, atv Ana Haber canlı yayınlarıyla hafta içi her akşam saat 19.00'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken atv Ana Haber canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, atv Ana Haber canlı izle! 29 Ağustos atv Ana Haber canlı izle! atv Ana Haber canlı izleme linki! atv canlı yayın izle! İşte haberimizde...

HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA

atv Ana Haber, yeni bölümleriyle canlı olarak hafta içi her gün saat 19.00'da atv'de ekrana geliyor.

atv ANA HABER SUNUCUSU KİM?

atv Ana Haber Cem Öğretir'in sunumuyla ekrana geliyor.

atv ANA HABER CANLI YAYIN İZLE!

atv Ana Haber canlı izlemek için ATV ANA HABER CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

Öğretir, 10 Eylül 1973'de İngiltere'de doğdu. Çocukluğunu Eskişehir'de geçirdi. 1995'te Anadolu Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünden mezun oldu. 2006 yılından beri kendisi gibi haberci ve sunucu olan Seda Öğretir ile evlidir. Çiftin, 1 kızı bulunmaktadır.

İlk iş deneyimini 1995'te Show TV'de başlayıp Mehmet Ali Birand'in 32. Gün ekibinde yer alarak gerçekleştirdi. 1999 yılında Show TVden ayrılıp Star TV'ye geçti. 2000 yılında Uğur Dündar'ın gelmesine rağmen Star TV'den ayrılarak CNN Türk'e geçti. CNN Türk haber merkezinde editör ve sunuculuk yapmıştır. 2005 yılında CNN Türk'ten ayrılıp Dialog Anlatım İletişim'de ve İletişim Akademisi'nde sunuculuk dersleri vermektedir. 2008 yılında kısa bir süre Fatih Altaylı'nın teklifi üzerinde Kanal 1'e geçti ve bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Erdoğan Aktaş'ın ekibinde yer alan Öğretir, Habertürk'te Gün Ortası haberlerini sundu. Aktaş'ın atv ve a Haber'e geçmesiyle birlikte, Öğretir de 10 Ağustos 2009'dan beri atv'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. 2012 yılında Burç Kolejinde Ayrıca Burç Koleji bünyesinde Sunuculuk ve Diksiyon Kulübü dersleri vermiştir.