ATV / A Haber 2023 Seçim programı yorumcusu Salih Nayman kimdir? ATV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Salih Nayman kimdir, hangi partilidir?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ekranları başında yayınları izleyenler ATV 2023 Seçim programı yorumcusu kim merak etti. Peki, ATV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Salih Nayman kimdir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. ATV ekranlarından seçimi takip edenler ATV 2023 Seçim programı yorumcusu kim? ATV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Salih Nayman kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

ATV 2023 SEÇİM PROGRAMI YORUMCUSU SALİH NAYMAN KİMDİR?

Salih Nayman, 1978 Ankara doğumludur. Gazeteci ve Sunucu Salih Nayman, Ankara İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümü mezunudur.

Salih Nayman doğum tarihi : 1978

Salih Nayman kaç yaşında : 44 yaşında

Salih Nayman nereli : Ankara

Salih Nayman mesleği ne : Gazeteci, Sunucu

Salih Nayman okuldan mezun olduktan sonra çeşitli radyolarda haber spikerliği yapmıştır. Salih Nayman, Cine5, Kanal D, Kanal 1, Habertürk, ATV ve A haber gibi birçok kanalda çalışmıştır. Şimdilerde ise A Haber'de haber sunuculuğu yapmaktadır.