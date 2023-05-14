ATV / A Haber 2023 Seçim programı yorumcusu Erkan Tan kimdir? ATV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Erkan Tan kimdir, hangi partilidir?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ekranları başında yayınları izleyenler ATV 2023 Seçim programı yorumcusu kim merak etti. Peki, ATV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Erkan Tan kimdir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. ATV ekranlarından seçimi takip edenler ATV 2023 Seçim programı yorumcusu kim? ATV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Erkan Tan kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

ATV 2023 SEÇİM PROGRAMI YORUMCUSU ERKAN TAN KİMDİR?

Şırnak kökenli olan babası bürokrat Hikmet Tan'ın oğlu Erkan Tan'ın, babasının mesleği nedeniyle çocukluğu birçok şehirde geçmiş ilkokula Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başlamış, Erzurum'un Tekman ilçesinde devam etmiş, İzmir'in Foça ilçesinde bitirmiştir. Ortaokulun birinci ve ikinci sınıflarını İzmir Foça Midilli Ortaokulu'nda okuduktan sonra Tokat'ta bulunan Erbaa Ortaokulu'ndan mezun oldu. 1980 yılında yatılı öğrenci olarak İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde eğitimine devam etti ve 1984 yılında mezun oldu. 1984 yılında ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine başladı ve 1988 yılında mezun oldu. Sonraki yıl (1989) TRT'nin açmış olduğu spikerlik sınavını kazandı ve Eylül 1989'da TRT Ankara televizyonunda çalışma hayatına başladı.

1999 yılına kadar TRT kanallarında değişik programlarda görev aldı. Uzun süre Mehpare Çelik ile birlikte hafta içi yayınlanan Gün Başlıyor programını sundu. 22 Şubat 1999'da TV8'de Erkan Tan ile Başkent'ten programını sunmaya başladı. Yine günümüze dek Ramazan ayı boyunca yayınlanan Erkan Tan ile Sultanahmet'ten programını sundu. Bir ara Erkan Tan Aranızda programını sundu. Haftada bir, geceleri yayınlanan Konuşabilir miyiz? adlı talk show programını sundu. 2013-2015 yılları arasında Beyaz TV'de Uyan Türkiyem programını sunmuştur. 2015 yılından itibaren A Haber kanalında Sabah Ajansı programını sunmaktadır.