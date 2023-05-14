ATV / A Haber 2023 Seçim programı yorumcusu Cem Öğretir kimdir? ATV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Cem Öğretir kimdir, hangi partilidir?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken ekranları başında yayınları izleyenler ATV 2023 Seçim programı yorumcusu kim merak etti. Peki, ATV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Cem Öğretir kimdir?

Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm ülkede yakından takip ediliyor. ATV ekranlarından seçimi takip edenler ATV 2023 Seçim programı yorumcusu kim? ATV Cumhurbaşkanlığı seçimi yorumcusu Cem Öğretir kimdir gibi soruların yanıtını araştırıyor.

ATV 2023 SEÇİM PROGRAMI YORUMCUSU CEM ÖĞRETİR KİMDİR?

İlk iş deneyimini 1995'te Show TV'de başlayıp Mehmet Ali Birand'in 32. Gün ekibinde yer alarak gerçekleştirdi. 1999 yılında Show TVden ayrılıp Star TV'ye geçti. 2000 yılında Uğur Dündar'ın gelmesine rağmen Star TV'den ayrılarak Cnn Türk'e geçti. CNN Türk haber merkezinde editör ve sunuculuk yapmıştır. 2005 yılında CNN Türk'ten ayrılıp Dialog Anlatım İletişim'de ve İletişim Akademisi'nde sunuculuk dersleri vermektedir. 2008 yılında kısa bir süre Fatih Altaylı'nın teklifi üzerinde Kanal 1'e geçti ve bu kanaldan ayrıldı. Daha sonra Erdoğan Aktaş'ın ekibinde yer alan Öğretir, Habertürk'te Gün Ortası haberlerini sundu. Aktaş'ın atv ve a Haber'e geçmesiyle birlikte, Öğretir de 10 Ağustos 2009'dan beri atv'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaktadır. 2012 yılında Burç Kolejinde Ayrıca Burç Koleji bünyesinde Sunuculuk ve Diksiyon Kulübü dersleri vermiştir.